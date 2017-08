Alitalia, via al valzer della sfida all'acquisto. Meno di 2 mesi per presentare le offerte

Scatta nel secondo lunedì di agosto il periodo per inviare manifestazioni di interesse da parte dei potenziali acquirenti. Per la compagnia aerea è il primo atto di un futuro decisamente incerto.







Alitalia , arriva il momento della verità per l'acquisto. Scatta infatti lunedì 7 agosto - e fino alla mezzanotte del 15 settembre - il periodo per inviare manifestazioni di interesse all'advisor finanziario Rotschild, da parte dei potenziali acquirenti. Per quanto riguarda la procedura, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della manifestazione di interesse, i commissari straordinari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, tramite l'advisor, devono comunicare - con una lettera che deve regolare anche l'accesso alla data room (analisi dei conti e dei dati della compagnia) - l'ammissione alla procedura al soggetto con i requisiti.

Il termine ultimo - uguale per tutti gli ammessi, indipendentemente dalla rispettivo accesso alla data room - per presentare offerte vincolanti è il 2 ottobre. La fase di miglioramento delle offerte vincolanti si conclude invece entro il 5 novembre prossimo. Il bando pubblicato lo scorso 1 agosto apre all'ingresso di nuovi candidati: ai soggetti ammessi è consentito costituire e/o modificare cordate, anche unendosi a soggetti che non abbiano risposto all'invito a manifestare interesse.