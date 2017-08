Maialetto a Ferragosto? Un miraggio, c'è lo stop alla macellazione della carne. Allevatori contro la Regione: "100mila euro in fumo"

CAGLIARI - Lo stop alla macellazione dei suini a causa dell’irrisolto problema relativo allo smaltimento degli scarti di lavorazione "costa agli allevatori ben 100mila euro. Perdite che vanno ad affossare un comparto già flagellato da 40 anni di peste suina che solo negli ultimi 6 anni ha perso il 50 per cento dei capi allevati. L’emergenza oggi si chiama scarti di lavorazione. Da sei mesi è stata chiusa l’unica azienda sarda autorizzata a trattare gli scarti di origine animale".

Parte tutto da un'ordinanza della Regione, con la quale impone lo smaltimento degli scarti alla Villaservice di Villacidro. Ma il documento è scaduto e non rinnovato - è compito del presidente della Giunta regionale, Francesco Pigliaru -. Risultato: piena emergenza. Ancora: la Asl di Cagliari comunica che non è più possibile stoccare i sottoprodotti di origine animale dentro i mattatoi. In ballo c'è la salute pubblica. "È come se avessero bloccato i voli e le navi per Ferragosto o la macellazione degli agnelli a Natale – stigmatizza Efisio Perra, presidente di Coldiretti Cagliari -. È inconcepibile e da irresponsabili l’aver lasciato scadere la proroga in uno stato di emergenza sanitaria (viste le temperature) ed economica, visto il periodo e le condizioni economiche in cui vivono le aziende suinicole, già penalizzate dalle limitazioni dovute alla peste suina. A Ferragosto si vendono circa 15mila maialetti sardi, il quantitativo più alto insieme a Natale. Perdite che non potranno essere recuperate. Il presidente della Regione si dimostra ancora una volta incapace di gestire una emergenza agricola – accusa Perra – e si sta rendendo responsabile della chiusura della suinicoltura sarda. Aveva promesso di debellare la peste suina, i numeri dicono il contrario ed anzi sono nati anche nuovi problemi ”.

“Anche se arrivasse la proroga lunedì sette agosto – spiega Pierluigi Mamusa – difficilmente la macchina riuscirà a lavorare a pieno regime. Perché ci sono una serie di passaggi burocratici che non consentiranno di macellare tutti i maialetti richiesti per mercoledì, ultimo giorno utile. Giovedì i maialetti devono essere già nella grande distribuzione organizzata. In questa settimana di solito se ne macellano 15mila e il costo lievita a 6 euro. Già dalla settimana dopo il prezzo crolla nuovamente a 4 euro. Insomma la politica regionale più che aiutarci ci sta affossando”.