"Click day", imprese sarde a caccia dei 44 milioni. Il calendario degli appuntamenti

La Regione inizia a dar gambe al Piano Imprese milionario, bandi in dirittura d'arrivo da parte dei privati per ottenere le risorse. Primo appuntamento il 7 agosto.







CAGLIARI - Sono fissati per lunedì 7 agosto alle 10 e alle 12 i due "click day" all'interno del Piano Imprese da 44 milioni di euro della Regione. Il primo click dalle 10 in poi è riservato ai bandi T2 per le imprese già operative (con tagli da 200mila a 800mila euro), il cui stanziamento viene raddoppiato e portato da 10 a 20 milioni per far fronte alle numerose richieste previste. Il secondo click, delle 12, è per i bandi T1 e T2 nuove imprese (con investimenti da 15mila a 500mila euro). Per agevolare le imprese interessate, tutto il percorso fino al "click day" è stato pianificato e scandito da passaggi ben definiti. L'avviso relativo ai nuovi bandi era stato pubblicato lo scorso 1 giugno. Il 22 giugno è stata aperta la piattaforma dove si possono continuare a caricare le domande e avviare tutte le procedure.

Una volta completata la domanda, l'imprenditore riceve un codice: nel giorno del "click", deve soltanto caricare quel codice ricevuto durante la fase preliminare nella quale è stata esaurita l'intera parte procedurale. "In questo modo, con la procedura a sportello chiesta un po' da tutte le associazioni di categoria, viene garantita la velocizzazione e la semplificazione delle pratiche", dice l'assessore regionale della Programmazione, Raffaele Paci. "Voglio poi ricordare che quello del sette agosto non è l'unico 'click day': le imprese non ancora pronte hanno comunque la possibilità di accedere ai finanziamenti nei bandi successivi".