Cagliari, c'è ancora tempo per usufruire del Reddito di inclusione

Ci sarà tempo fino a giovedì 17 agosto per regolarizzare le domande incomplete o irregolari presentate per avere accesso ai benefici del "Reddito di Inclusione Sociale – Reis".







Sono, infatti, state presentate al protocollo generale, entro la scadenza del 3 agosto scorso, numerose domande contenenti inesattezze che devono essere sanate, a pena di esclusione delle stesse, entro il 17 agosto. Sarà possibile procedere con la correzione delle anomalie, recandosi esclusivamente presso lo sportello Reis di Via Sauro n.17. Lo sportello sarà aperto dall''8 al 17 agosto tutti i giorni (escluso il 14 e 15 agosto) dalle 9 alle 13,30.

Questa eccezionale possibilità, consentita per garantire la massima partecipazione all'unica misura di sostegno prevista per il 2017, non prevede ulteriori deroghe o sanatorie. L'elenco delle persone che devono provvedere con la rettifica, indica, per ragioni di privacy, esclusivamente il numero di protocollo della domanda.

Nella predisposizione della graduatoria provvisoria, non verranno inseriti gli utenti che hanno presentato una domanda incompleta, ma coloro che la regolarizzeranno nel termine stabilito, saranno presenti nella graduatoria definitiva.