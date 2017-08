Sogaer, all'aeroporto di Cagliari aumentano i viaggiatori: + 12%

Dal 1° gennaio al 31 luglio 2017, tra arrivi e partenze, i viaggiatori transitati all’Aeroporto di Cagliari sono stati 2.288.581, ovvero ben 251.043 in più rispetto ai primi sette mesi del 2016, per una crescita di traffico pari a +12,3%. Nello stesso periodo, in evidenza l’incremento dei passeggeri trasportati sui voli internazionali: +35,1% rispetto al 2016, per un totale di 461.286 unità. I transiti sui voli nazionali crescono del 7,7% (1.827.295 passeggeri), i movimenti degli aeromobili registrano un +9%. La Sogaer, società di gestione dell'aeroporto, punta a raggiungere i 4 milioni di passeggeri nel 2017.