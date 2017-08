Menù in Braille nei ristoranti, ciechi più tutelati. Il Nuorese capofila in Italia

NUORO - L’Unione italiana ciechi di Nuoro mette in rilievo i ristoranti della provincia. Il nuovo progetto “Ristoranti in rilievo” è stato presentato nel corso presso la Camera di commercio di Nuoro, alla presenza del presidente Agostino Cicalò, dei rappresentanti dell’Ascom, della Confesercenti, e dei rappresentanti del direttivo dell’Unione italiana ciechi di Nuoro, ancora una volta in primo piano nel proporre novità e utili iniziative a favore dei propri associati e dei ciechi in generale. Questo innovativo progetto, per adesso unico in Italia, prevede che ai ristoranti della provincia di Nuoro-Ogliastra che scelgono di aderire all’iniziativa, venga fornito il servizio di stampa in Braille del loro menù. Il servizio che, con una convenzione legherà i ristoranti con la sezione dell’Unione Ciechi durerà fino a dicembre 2018 e consente di aggiornare continuamente i menù in Braille, nello stesso modo e contemporaneamente agli aggiornamenti e alle variazioni che ciascun ristorante apporta. Questo progetto rappresenta una vera svolta nel campo dell’inclusione sociale da parte degli operatori della ristorazione, infatti quelle che vengono comunemente definite barriere non devono essere rappresentate soltanto come ostacoli fisici che non consentono l’accesso o la frequentazione di un locale: la barriera può essere anche costituita, come in questo caso, dall’impossibilità materiale di poter, in maniera indipendente, ordinare e scegliere le pietanze dalla lista.

L’attivazione di questo servizio innovativo ed esclusivo, accrescerà il numero delle opportunità offerte dai ristoranti della provincia che potranno offrire le copie dei loro menù e delle loro carte dei vini trascritte interamente in Braille. Questi ristoranti riceveranno, inoltre, un logo da apporre sulla porta che, riportando la scritta “Ristoranti in rilievo”, indicherà inequivocabilmente che “Qui trovi il menù in Braille”. Il logo, studiato appositamente per questa iniziativa, riporta in figura una mano che legge un menù scritto sia in Braille che in comuni caratteri di stampa in nero. Lo scopo della sezione nuorese dell’Unione italiana cCiechi è quello di consentire a tutti i non vedenti un comportamento “normale” durante il pranzo o la cena: consultare in autonomia e con calma il menù del ristorante avendo la possibilità di scegliere il proprio pasto senza dover continuamente disturbare qualcuno che altrimenti dovrebbe leggere il menù per loro. Il menù recitato da un altro commensale sarà così finalmente sostituito da quello più intimo letto con le mani. “Siamo certi”- dichiara il presidente dell’Unione Ciechi Pietro Manca - “che il problema dell’inclusione sociale debba essere affrontato anche nella risoluzione di quelli che apparentemente sembrano problemi di poco conto, ma che in realtà feriscono profondamente la dignità delle persone poiché negano la possibilità dell’uguaglianza e dell’autosufficienza”. Il presidente della Camera di commercio, Agostino Cicalò dichiara: “Piena soddisfazione per un progetto pilota a livello nazionale che coniuga perfettamente le esigenze economiche degli operatori con quelle dell’inclusione sociale dei portatori di handicap visivo”. Roberto Cadeddu, presidente della Confesercenti Nuoro, garantisce pieno appoggio all’iniziativa che sarà promossa presso tutti i ristoratori della provincia. Ancora una volta il territorio di Nuoro fa un passo avanti nel campo della solidarietà sociale, protagonisti attivi gli operatori economici che con profonda sensibilità rivolgono le loro attività in maniera plurale a tutti i cittadini. Coltiviamo la certezza che molte altre Camere di Commercio di altre province italiane sapranno sposare questa iniziativa.