Cagliari, contributi per promozione, sviluppo economico e valorizzazione turistica. Domande al via

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica del territorio per l'anno 2017.







Per aderire al bando suppletivo, gli interessati, in possesso dei requisiti, dovranno presentare apposita istanza che dovrà pervenire al Comune di Cagliari entro e non oltre il 25 settembre 2017.

Le domande eventualmente pervenute dopo il termine perentorio saranno valutate, in ordine di presentazione, solo se, dopo la valutazione delle richieste arrivate in termine, residuassero risorse economiche non assegnate.

Le risorse economiche verranno assegnate all'interno dei due settore relativi alla Promozione economico-commerciale e alla valorizzazione dell'offerta turistica. Le azioni di interesse sono rispettivamente la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali e regionali oltre alle ulteriori azioni di animazione nella strade e nelle piazze del periodo natalizio per quanto riguarda il primo settore. Per il settore turistico, invece, le azioni previste sono: Iniziative di turismo congressuale e valorizzazione turistica della Città mediante azioni di educational tour.

Le domande dovranno essere conformi alla scheda progetto allegata al bando ed essere indirizzate a: Comune di Cagliari, Servizio SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo – Via Crispi n.2 – 09124 Cagliari. La spedizione dovrà avvenire preferibilmente via PEC all'indirizzo: pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it

I dettagli delle cifre messe a disposizione e le caratteristiche degli interventi sono contenuti nel testo integrale del bando disponibile sul portale istituzionale www.comune.cagliari.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio competente inviando una mail all'indirizzo: turismo@comune.cagliari.it.