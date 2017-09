Qatar Airways e Meridiana, nozze vicine. Del Rio: "Firma imminente"

Vicinissimo l'accordo tra Meridiana e Qatar Airways per l'ingresso del colosso arabo nella compagnia italiana con il 49% delle quote.







Ad annunciare la svolta il ministro dei Trasporti Graziano Delrio dopo un viaggio a Doha dove ha incontrato più volte Al Baker l'amministratore delegato di Qatar Airways, una delle compagnie aeree più forti al mondo, per avere garanzie sulla conclusione dell'accordo con Meridiana e conferma sull'ambizioso piano di investimenti previsto.

"Durante i vari colloqui - afferma Delrio - nei quali ho verificato il grande interesse di Al Baker allo sviluppo dei collegamenti da e per l'Italia attraverso la partnership con Meridiana, abbiamo chiarito insieme vari punti di incertezza che erano rimasti sospesi e quindi siamo partiti da Doha con l''assicurazione di una imminente firma definitiva. Una buona notizia per i lavoratori e per l'economia della Sardegna e dell'Italia. L'aumento dei voli e degli investimenti - prosegue - rafforzerà le opportunità di sviluppo del nostro settore aereo, che sta continuando a macinare dati positivi con un numero di passeggeri che sfiora i 100 milioni nei primi sette mesi dell'anno (+6,8%) ed un incremento del traffico merci aereo dell' 11,4% sul 2016. Il settore turistico, specialmente al Sud, ha grandi opportunità di crescita e le connessioni aeree sono la condizione necessaria perché ciò avvenga".

"Soddisfazione e fiducia" sono invece le parole scelte dal presidente della Regione Francesco Pigliaru "Abbiamo sempre detto quanto una compagnia aerea che ha storicamente solide basi in Sardegna sia importante per noi, sia sul fronte delle connessioni che su quello dell'occupazione - spiega Francesco Pigliaru -, e non possiamo che esprimere soddisfazione per il grande lavoro fatto e in particolare per l'impegno mostrato in questa vicenda dal ministro Delrio. Il buon esito di oggi non solo solleva Meridiana da una situazione di incertezza, ma anzi apre ad ampie prospettive di sviluppo. Guardiamo con grande fiducia alla firma che avverrà prossimamente – conclude il presidente Pigliaru -, e che metterà Meridiana nelle condizioni di svolgere un ruolo importante in Sardegna e per la Sardegna."

"La definizione imminente della partnership tra i due vettori che oggi ci ha riferito il ministro Delrio consentirà di garantire a Meridiana una reale opportunità di rilancio alla luce di un piano industriale concreto e ambizioso", aggiunge l'assessore Careddu. "Anche questo ulteriore passo avanti è frutto di un lungo lavoro in stretta collaborazione tra Ministero e Regione: continueremo a indirizzare il nostro impegno nella buona direzione segnata".

Nella foto Delrio e Al Baker