Disoccupazione, a sorpresa scende: "In Sardegna è al 15%, mai così bassa dal 2012"

CAGLIARI - La Sardegna stacca il resto del Mezzogiorno (dove il dato medio del tasso di disoccupazione resta al 19,2%), e conferma i miglioramenti già evidenziati di recente dai dati amministrativi diffusi dall'Inps e, nei giorni scorsi, dall'Aspal, che attraverso un'elaborazione dei dati del Sil (il Sistema Informatico del Lavoro), aveva calcolato 13mila occupati in più nell'Isola, con una variazione percentuale di quasi il 3%.



I DATI. Nel secondo trimestre del 2017 l'Istat misura un calo del tasso di disoccupazione al 15%, contro il 16,7% dello stesso periodo dell'anno passato. Calano sia la componente maschile (che passa dal 16,7% al 15,6%) che quella femminile (che scende addirittura dal 16,6% al 14,3%). La performance della Sardegna si differenzia totalmente da quella del resto del Mezzogiorno, dove il tasso di disoccupazione resta sostanzialmente stabile (da 19,3% al 19,2%), e si avvicina all'andamento nazionale, che registra un calo dall'11,5% al 10,9%.

Secondo l'Istituto di statistica i disoccupati in Sardegna scendono da 112.400 dello stesso periodo del 2016 a 100.600 (-10,5%, di cui -7,3% della componente maschile e un incoraggiante -15,1% di quella femminile). Cresce il tasso di occupazione dal 50,3% al 51,2%, con un aumento sia della componente maschile (da 58,5% a 59,4%) che femminile (da 42,0% a 42,8%). Gli occupati passano, complessivamente da 562.000 a 568.200 (+1,1%). Guardando gli andamenti tendenziali dei singoli settori, spicca il +23,6% delle costruzioni, a seguire il +10,3% del commercio, alberghi e ristoranti e il +2,0% dell'industria in senso stretto. Flessione invece del -5,0% per altre attività dei servizi. Invariato il dato dell'agricoltura.

MIGLIORA OCCUPAZIONE FEMMINILE. "Vogliamo inserire l'analisi approfondita di questi dati all'ordine del giorno del prossimo incontro con le parti sociali, per esaminarne insieme e nel dettaglio tutti gli aspetti", dice l'assessora del Lavoro Virginia Mura. "Mi sembra comunque che si possa dire che la difficile strada intrapresa con decisione dalla Giunta con la definizione di nuove politiche attive per il lavoro, in linea con alcune coraggiose scelte nazionali, stia dando i primi significativi risultati. Gli indicatori, tutti di segno positivo e con l'importante ripresa del lavoro femminile, – conclude la titolare del Lavoro - denotano un miglioramento del clima di fiducia del tessuto imprenditoriale nei confronti delle politiche avviate e ci danno più forza per andare avanti, ben consapevoli che c'è ancora tanto da fare".

Secondo il presidente della Regione Francesco Pigliaru "ci sono almeno due punti da mettere in evidenza: il riallineamento del tasso di disoccupazione al 2012, cioè prima della fase più acuta della crisi che abbiamo attraversato, e il posizionamento deciso della Sardegna ben al di sopra della media del Mezzogiorno".