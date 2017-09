Agenzia delle Entrate, sit-in dei dipendenti a Cagliari

E' ripresa anche a Cagliari la vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate, che stamattina sono usciti dagli uffici e svolto un sit-in presso la sede della Direzione regionale delle Entrate in via Bacaredda.







L’iniziativa, promossa dai sindacati a livello nazionale, è stata realizzata per superare "le immotivate resistenze dell’Agenzia verso una vertenza che mette al centro delle sue rivendicazioni la valorizzazione del personale, non solo per ridare dignità al lavoro svolto, ma anche per contribuire ad una migliore qualità ed equità dell’azione dell’Agenzia".

Gli obiettivi specifici della mobilitazione sindacale sono: "un complessivo miglioramento ed efficientamento dei servizi fiscali, attraverso significativi investimenti sul personale e sulle strutture; ridare consistenza al Fondo di produttività per garantire il riconoscimento delle attività svolte e i risultati raggiunti in termini di contrasto all’evasione e di “tax compliance”; l'avvio di una nuova stagione di progressioni economiche che valorizzi tutto il personale; il rilancio della partecipazione e del confronto sui processi di riforma". Un quadro rafforzato dalla annosa carenza di organici che colpisce in modo particolare gli uffici dell’Agenzia delle Entrate in Sardegna, in considerazione della mancata indizione da molti anni di concorsi per l’immissione in ruolo di personale nella nostra regione.