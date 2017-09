Aeroporto di Cagliari, Alberto Scanu nuovo amministratore delegato della Sogaer

CAGLIARI - Il consiglio di amministrazione della Sogaer ha conferito ad Alberto Scanu l’incarico di amministratore delegato della società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari. La nomina è avvenuta ieri mattina durante la seduta del Cda a cui hanno partecipato Gabor Pinna, in qualità di presidente, i consiglieri Monica Pilloni, Marina Rubini e Alberto Bertolotti, assieme ai componenti del collegio sindacale.

“Sono onorato dell’incarico ricevuto: la fiducia accordatami dagli azionisti, dal presidente Gabor Pinna e dal CdA, mi incoraggia a impegnarmi quotidianamente con entusiasmo e dedizione per contribuire alla crescita del principale aeroporto sardo”, ha dichiarato Scanu. “Posso garantire sin da ora la mia totale disponibilità a lavorare in sinergia con l’intero consiglio di amministrazione per lo sviluppo dell’importante piano di crescita infrastrutturale del ‘Mario Mameli’, per il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti ai passeggeri e per l’incremento dei collegamenti aerei”.