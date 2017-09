Qatar Airways compra il 49% di Meridiana. Operazione definita

OLBIA - Qatar Airways ha completato l'acquisizione del 49% di Aqa Holding, il nuovo azionista di controllo di Meridiana fly (Meridiana). Alisarda, in precedenza unico azionista, detiene il 51% del capitale sociale.

Qatar Airways è la compagnia di bandiera dello Stato del Qatar, uno dei vettori che hanno avuto una maggiore espansione, operando con una delle più giovani flotte al mondo. Ora, nel suo 19mo anno di operatività Qatar Airways possiede una flotta di 188 aeromobili e vola verso più di 150 destinazioni business e leisure, attraverso sei continenti. "Siamo lieti di aver completato questa importante partnership, che supporterà la crescita di competitività di Meridiana nel mercato europeo. Siamo impazienti di lavorare insieme per rafforzare la posizione della Compagnia, per offrire ulteriori connessioni con l'Italia, l'Europa, gli Stati Uniti ed altre ancora" ha dichiarato Akbar Al Baker Chief Executive di Qatar Airways Group.

In conformità con l'Accordo di conferimento e patto parasociale sottoscritto nel luglio 2016, Alisarda ha il diritto di nominare la maggioranza dei membri degli organi sociali. Successivamente alla definizione dell'accordo l'assemblea degli azionisti di AQA Holding e di Meridiana ha nominato i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Presidente di Alisarda Marco Rigotti è stato nominato Presidente di AQA Holding, mentre Francesco Violante è il nuovo Presidente di Meridiana. Sono stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione di AQA Holding, Sultan Ali Allana, Corinne Fournot, Daniel Ho e Giles Agutter, e, per Meridiana, Corinne Fournot, Daniel Ho e Giles Agutter.

"Sono grato al Ministro dei Trasporti Graziano Delrio per il suo instancabile e determinato supporto e incoraggiamento, e per aver creduto fortemente nel progetto," ha dichiarato Marco Rigotti. "Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con Qatar Airways, giudicata la migliore compagnia aerea del mondo. Stiamo lavorando ad un business plan molto ambizioso con l'obiettivo di offrire ai passeggeri nuove destinazioni e il più alto livello di soddisfazione. Desidero dare a Francesco un caloroso benvenuto, sono lieto che abbia accettato di far parte di questa entusiasmante e impegnativa sfida".

"La firma di oggi è la conclusione positiva di un percorso non semplice e, per Meridiana, il segno un nuovo inizio. Siamo certi che potrà tornare a svolgere un ruolo di primo piano per la Sardegna e per l'Italia". Sono le parole del presidente della Regione Francesco Pigliaru sulla chiusura dell'accordo Meridiana-Qatar Airways. "Sin da principio abbiamo sostenuto e seguito questa vicenda con preoccupazione ma anche con fiducia – prosegue Francesco Pigliaru -, perché sapevamo con quanto impegno veniva affrontata soprattutto da parte del ministro Delrio, cui va il nostro particolare ringraziamento. Meridiana è una compagnia che ha storicamente solide basi in Sardegna e per noi costituisce un tassello importante, sia sul fronte delle connessioni che su quello dell'occupazione: vederla non solo fuori dall'incertezza ma, al contrario, avviata verso nuove ed ampie prospettive di sviluppo – conclude il presidente Pigliaru - non può che riempirci di soddisfazione."

"É un risultato importante e adesso guardiamo avanti", aggiunge l'assessore dei Trasporti Carlo Careddu. "Ci attendiamo un piano industriale che rafforzi l'offerta di collegamenti a livello nazionale e internazionale e che tuteli l'occupazione, garantendo tutti i lavoratori che sino ad oggi hanno contribuito in maniera determinante alla crescita della compagnia e alla buona riuscita dell'acquisizione. Sarà fondamentale - conclude l'assessore Careddu - il mantenimento della base del vettore nell'isola".