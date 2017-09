Accordo Meridiana-Qatar, i sindacati: "Bene, ora assumete lavoratori"

"Finalmente dopo più di un anno si è concluso nel migliore dei modi l'accordo della partnership di Meridiana che vede entrare nella società con il 49% Qatar Airways", così dichiara Emiliano Fiorentino, Segretario nazionale della Fit-Cisl. "Un accordo fondamentale per il rilancio di un'azienda - prosegue Fiorentino - che da sola non aveva più prospettive. Il sofferto accordo dello scorso giugno, che ha visto sacrifici importanti del personale con parte di esso posto in mobilità, deve adesso necessariamente essere ripagato con la crescita e lo sviluppo che la compagnia deve avere con l'ausilio di un grande partner internazionale quale è il Qatar. Affinché tutto questo possa ripartire nel migliore dei modi, è necessario iniziare recuperando il personale attualmente fuori dal perimetro aziendale. Eravamo convinti della bontà del progetto un anno fa, oggi che ne vediamo la concretizzazione ne siamo soddisfatti".

"Accogliamo con soddisfazione questo annuncio che attendavamo da tempo". È il commento del segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi. "Oggi si chiude – continua – un percorso iniziato nel 2016 di accordi sindacali e di tanti sacrifici da parte dei lavoratori Meridiana, per garantire un futuro all'azienda e ai suoi dipendenti. Ora ci attendiamo un piano industriale che sia di sviluppo e che consenta di recuperare nel ciclo produttivo quei lavoratori che ne sono dovuti uscire temporaneamente, per garantire la sopravvivenza dell'azienda. Grazie anche all'efficace azione del Governo, finalmente possiamo ben dire che Meridiana da adesso ha la reale e concreta possibilità di superare definitivamente tutte le difficoltà del recente passato, per cominciare a scrivere un nuovo capitolo di successo, che riguardi non solo lo sviluppo imprenditoriale ma anche i rapporti tra l'azienda e i suoi dipendenti".