Siccità, la Nurra in ginocchio con i bacini a secco. "Senz'acqua l'agricoltura muore"

14 milioni di metri cubi, questo il totale di oro blu disponibile negli invasi della subregione sarda. "Servono almeno 70 milioni di metri cubi per far vivere cittadini e campagne".







CAGLIARI - Siccità, con 14 milioni di metri cubi è allarme nei bacini della Nurra. Gavino Zirattu: "Senz'acqua l'agricoltura muore, serve programmazione. Il distretto irriguo della Nurra non può fare a meno dell'acqua e per offrire un futuro a questo territorio è necessaria una programmazione pluriennale capace di garantire la distribuzione della risorsa irrigua verso tutte le aziende agricole». È questo l'appello lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra, Gavino Zirattu, alla Regione Sardegna durante l'incontro che si è svolto nella borgata di Campanedda. "All'inizio di ogni stagione irrigua i nostri consorziati pianificano investimenti a lungo termine e sostengono spese cospicue per l'acquisto di nuovi macchinari. A fronte di questi sforzi, gli enti preposti hanno il dovere di garantire una quantità di risorsa idrica che sia non solo sufficiente al completamento dei cicli produttivi futuri ma che abbia un costo sostenibile".

La Nurra sta attraversando una delle stagioni più difficili dell'ultimo secolo. Nel sistema dei bacini del Temo-Cuga-Bidighinzu ci sono appena 14 milioni di metri cubi d'acqua. Un dato preoccupante se messo in relazione con le reali esigenze del territorio. Per soddisfare il consumo idropotabile sono necessari 40 milioni di metri cubi d'acqua mentre per irrigare ne servono almeno altri 30. Questo significa che l'anno prossimo i bacini dovranno disporre di circa 70 milioni di metri cubi d'acqua. "Se durante la fase di programmazione della stagione irrigua appena conclusa mi sono più volte detto preoccupato per i bassi livelli di risorsa idrica presenti nei nostri bacini, la condizione attuale è allarmante - ha continuato Gavino Zirattu. Per raggiungere un regime ordinario dobbiamo sperare in un inverno particolarmente piovoso. In caso contrario corriamo il rischio concreto di non poter irrigare".

Aldilà delle piogge, esistono due alternative capaci di colmare il gap attuale e di consentire agli operatori del distretto consortile della Nurra di scommettere ancora sull'agricoltura e di programmare spese e investimenti per le prossime annate: l'interconnessione con il Coghinas e l'utilizzo dei reflui di Sassari. Per il completamento della prima opera mancano 1,9 chilometri di condotta ma a causa di una variazione sul progetto iniziale i tempi di affidamento e di realizzazione dei lavori rischiano di dilatarsi privando la Nurra di un apporto di 8/9 milioni di metri cubi d'acqua. Per l'utilizzo dei reflui di Sassari, invece, è tutto pronto, manca solo l'inaugurazione di un'opera capace di offrire ai consorziati un tesoretto idrico complessivo di 12 milioni di metri cubi d'acqua.