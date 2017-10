Call center Sky, a Sestu azienda e Cgil ai ferri corti

Lo rende noto la Cgil. "L'ultimo atto si è consumato ieri - fa sapere il sindacato - quando è stato proibito lo svolgimento di una assemblea regolarmente convocata dalla Slc Cgil, ma la questione è aperta da quest'estate: dopo una ispezione sollecitata dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Dipartimento di prevenzione della Assl di Cagliari ha comminato una sanzione e chiesto all'azienda di inserire entro novanta giorni il "rischio voce" nel documento di valutazione dei rischi e di raccogliere informazioni sulla stato di salute degli operatori attraverso un questionario (entro 120 giorni)".

Da qui la richiesta della Slc di discutere, nel confronto che si è svolto lunedì nella sede di Confindustria, dell'urgenza di dar seguito alle richieste degli ispettori e di rivedere anche l'organizzazione e le attività di lavoro come punto di partenza per una corretta prevenzione dei rischi di malattie professionali. "Abbiamo sottolineato che la prescrizione della Assl poteva rappresentare un giusto stimolo per riorganizzare l'azienda nell'ottica della prevenzione - ha spiegato il segretario Slc Cgil Antonello Marongiu - e chiesto di modificare i turni e riportare nella sede di Cagliari attività come la gestione del sito web, i social, le chat con i clienti, che vengono prevalentemente svolte fuori dall'Italia". Tuttavia non è stato possibile raggiungere l'accordo. "Ciò che è accaduto dopo - racconta Marongiu - è inaccettabile perché a causa della disdetta delle assemblee da parte dell'altra sigla sindacale presente al tavolo, la Uilcom, è stato impedito anche a noi di svolgere la nostra attività sindacale".

Un atteggiamento chiaramente discriminatorio che inasprisce il clima dentro una azienda che ha consegnato ai colleghi della sede di Roma decine di lettere di licenziamento, compresa quella arrivata proprio ieri a un rappresentante sindacale della Cgil che usufruiva, tra l'altro, dei permessi della 104.

Non a caso, a livello nazionale i sindacati hanno annunciato una fase di mobilitazione e, in un documento siglato da Slc, Uilcom e Ugl, si parla apertamente di uno sciopero ormai imminente, anche se la data non è stata ancora fissata.