Chiusure e pre-pensionamenti al Banco di Sardegna, sindacati preoccupati

Proprio in questi giorni si compie il vecchio piano industriale (2015/17) con la chiusura di altri 14 sportelli: "Con questa ultima tranche - si legge in una nota della Fisac Cgil regionale e coordinamento Fisac Bper - saranno 130 in totale, di cui 93, ovvero ben il 72%, del Banco di Sardegna. L'intera operazione, che ha riguardato sia l'Isola che le sedi nelle altre regioni d'Italia (20 sportelli chiusi su 29) - ha assunto i contorni, in tutta Italia, di un vero e proprio smantellamento, il presidio del mercato infatti, è ormai solo un ricordo".



Secondo i sindacati il contributo dato in termini di risorse umane e presidio nel territorio è già altissimo, da qui la presa di posizione della Fisac: "Il nuovo piano industriale dovrà mettere al centro la valorizzazione delle peculiarità del Banco di Sardegna e non potrà più essere centrato sulla riduzione della presenza sul territorio perché questo finirebbe per intaccare la forza del Banco, che è quella di essere punto di riferimento per la comunità sarda e per le sue realtà economiche e sociali".



Da qui la richiesta: "Al posto di ulteriori chiusure e di continue pressioni commerciali su prodotti bancari e finanziari pensati per ben altri mercati, occorrono investimenti che forniscano a tutti gli sportelli infrastrutture e metodo di gestione moderni e funzionali, allineati allo standard delle migliori banche nazionali. Occorre dare ai lavoratori nuovi strumenti e competenze con una formazione più intensa e specifica e non solo di tipo generalista e motivazionale".