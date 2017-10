L'economia è 'nera': oltre 200 miliardi di sommerso e illegale

Nel 2015 in Italia, il 'sommerso' e le attività illegali valevano circa 208 miliardi di euro, pari al 12,6% del Pil. Lo comunica l'Istat in un rapporto sull'economia 'non osservata', spiegando che in dettaglio il valore aggiunto generato dall'economia sommersa ammonta a poco più di 190 miliardi di euro, mentre quello connesso alle attività illegali (incluso l'indotto) a circa 17 miliardi di euro.







Il peso sul Pil di questa componente non osservata dell'economia è sceso di 0,5 punti rispetto all'anno precedente, interrompendo la tendenza all'aumento nel triennio 2012-2014 (quando era passata dal 12,7% al 13,1%).

In particolare l'Istat evidenzia la diversa composizione delle diverse 'voci' dell'economia. Nel 2015, ad esempio la quota relativa alla sotto-dichiarazione valeva il 44,9% del valore aggiunto (circa 2 punti percentuali in meno rispetto al 2014). Il resto è attribuibile per il 37,3% all'impiego di lavoro irregolare (35,6% nel 2014), per il 9,6% alle altre componenti (fitti in nero, mance e integrazione domanda-offerta) e per l'8,2% alle attività illegali (rispettivamente 8,6% e 8,0% l'anno precedente).

I settori dove il sommerso ha un ruolo più evidente sono le 'Altre attività dei servizi' (33,1% nel 2015), il Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (24,6%) e le Costruzioni (23,1%). Le dichiarazioni inferiori al dovuto hanno - sul complesso del valore aggiunto - un peso maggiore nei Servizi professionali (16,2% nel 2015), nel Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (12,8%) e nelle Costruzioni (12,3%). All'interno dell'industria, l'incidenza risulta relativamente elevata nel comparto della Produzione di beni alimentari e di consumo (7,7%) e contenuta in quello della Produzione di beni di investimento (2,3%). La componente di valore aggiunto generata dall'impiego di lavoro irregolare è maggiore nel settore degli Altri servizi alle persone (23,6% nel 2015), dove è principalmente connessa al lavoro domestico, e nell'Agricoltura, silvicoltura e pesca (15,5%).

Sui circa 17 miliardi di valore aggiunto dell'economia illegale il traffico di stupefacenti si conferma nel 2015 come l'attività più rilevante, per un totale che si attesta a 11,8 miliardi di euro (poco meno del 75% del valore complessivo delle attività illegali) e un ammontare di consumi delle famiglie pari a 14,3 miliardi di euro. I servizi di prostituzione realizzano un valore aggiunto pari a 3,6 miliardi di euro (poco meno del 25% dell'insieme delle attività illegali) e consumi per circa 4 miliardi di euro mentre il valore delle attività di contrabbando di sigarette sale a circa 0,4 miliardi di euro, con un aumento di poco inferiore a 100 milioni di euro rispetto al 2014. Per l'Istat l'indotto connesso alle attività illegali, principalmente riferibile al settore dei trasporti e del magazzinaggio, si è mantenuto sostanzialmente costante, con un valore aggiunto pari a circa 1,3 miliardi. Adnkronos