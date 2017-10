Ingegneri, Sandro Catta nuovo presidente dell'Ordine in Provincia di Cagliari

Ingegnere civile, libero professionista e presidente uscente della Fondazione OIC, è stato nominato nella serata di ieri, nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio direttivo eletto agli inizi di ottobre dagli oltre 6500 ingegneri iscritti all'Ordine cagliaritano.

"Sono tante le sfide che ci attendono per questi quattro anni – ha detto il neo presidente – il nostro principale obiettivo sarà dare continuità al grande lavoro fatto dal Consiglio uscente e, laddove possibile, migliorare, col chiaro intento di aumentare il coinvolgimento dei colleghi e di incidere nel dibattito politico e sociale. Personalmente non posso che ringraziare il Presidente uscente Gaetano Attilio Nastasi, i colleghi consiglieri e soprattutto i tantissimi sostenitori di iCagliari2020, che hanno consentito di raggiungere questo risultato".



Assieme al presidente sono stati nominati anche Gianluca Cocco, per la carica di Vicepresidente vicario, Denise Puddu per quella di Vicepresidente, Stefano Zuddas per quella di Segretario mentre Luigi Fantola è stato confermato nella carica di Tesoriere OIC. A breve verranno rinnovate le cariche di Scuola di Formazione e Centro studi dell'Ordine, quindi saranno nominati i referenti delle varie commissioni tecniche in consiglio.