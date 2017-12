Reddito di inclusione sociale a Cagliari: come richiederlo

Il Rei sostituisce il Sostegno per l'Inclusione Attiva (Sia) e l'Assegno di Disoccupazione (Asdi). La misura prevede l'erogazione di un beneficio economico e l'attivazione di un progetto personalizzato di inclusione sociale. Il Rei verrà riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che siano in possesso dei requisiti specifici indicati nel D.lgs 147 del 15/09/2017.



L' Amministrazione Comunale ha attivato presso le Unità Territoriali di Servizio Sociale uno sportello per la consegna della domanda già compilata, scaricabile dal sito dell'INPS al link https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51383.



Lo sportello è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 11,00. I cittadini possono presentare la domanda presso le Sedi delle Unità Territoriali (sempre nei giorni e negli orari indicati), presso il Protocollo Generale in Via Crispi 2, oppure via pec all'indirizzo sociale@comune.cagliari.legalmail.it oppure con raccomandata a/r, a decorrere dal 01/12/2017.



Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede Territoriale di appartenenza. Link alla domanda: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51383