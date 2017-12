Sa cassa no est un'isport. Sos animalistas protestant a in antis de Decathlon

Sa Lav, lega contra a sa bivisetzione, protestat a in antis de sos negotzios de Decathlon in dòighi tzitades italianas. Narant ca sa cassa no est un'isport.







S'assòtziu de sa Lav dominiga at manifestadu a in antis de sos negotzios Decathlon, multinatzionale manna meda in totu su mundu, pro una manifestatzione contra a sa cassa ca in su web tenit s'hashtag #Bastasparare: sa Lav cheret de dda accabare cun sa cassa. E pro ite? Segundu sos animalistas custa, sa cassa, no est unu isport comente pro esempiu su carche. Difatis a Decathlon rechèdent de nci bogare sas ainas de cassa dae sas butègas. B'ant istadas manifestatziones in Milanu, Torinu, Mantova, Padova, Catania, Vicenza, Bari, Venezia, Reggiu Emilia, Firenze, Grosseto e Macerata. Fartat sa Sardigna fintzas si in Tatàri b'at una butega de Decathlon. “Cale àteru isport previdit de ochire de unu animale? Nisciunu. Pro custu sa cassa no podet essere unu isport” est iscritu in d'unu comunicadu de sa Lav.