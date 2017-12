Paschixedda marigosa pro su cummertziu traditzionale

Est sa sìntesi fata dae sa Confesercenti Sardegna, assòtziu de categoria ca ragrupat meda meres de butegas. "Cust'annu su shopping pro paschixedda est istadu unu flop - est iscritu in nd'unu comunicadu de prenta - sa ripresa isperada, a pustis de deghe ànnos de crisi, no b'at istada. Immoe pagu gente faghet shopping in su tzentru tzitade e chini ddu faghet no gastat meda dinarì. No esistit prus su donu classicu comente unu profumu o un'iscerpa, pro narrere".

Imbetzes andat bene meda sa bèndida de sas cosa de mandigare, in particulare is butègas ca bèndint casu, presutos e binu. Andant mègius puru pro is ristorantes: "In tames de faghere donos sa gente - narat Roberto Bolognese, presidente regionale - bolet cumpartzire esperietnzias".