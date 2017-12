Carbònia, 64 traballadores assuntos in is cantieris de su Comunu

In Carbònia s'annu ca benet cumentzat cun nd'una bona nova pro su traballu. Comente naradu dae su sìndigu Paola Massidda (M5s) “at a èssere unu 2018 galanu pro 64 operajos ca at a èssere assuntos in is cantieris ca su comunu at a aberrere. Est unu resurtu de meda importu – sighit su sìndigu – segudadu fintzas gràtzias a su traballu de sa Giunta e de sos ufìtzios comunales”.