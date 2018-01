Tutti a Iscol@: nuovo protocollo d'intesa tra MIUR e Regione

Protocollo d'intesa firmato dalla Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Valeria Fedeli e dal Presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru, Il protocollo riguarda la realizzazione del progetto Tutti a Iscol@, attivato dal 2015.



"Strutturare politiche di contrasto alla dispersione scolastica - ha commentato la Ministra Valeria Fedeli - è di fondamentale importanza. Dobbiamo agire sulla povertà educativa in maniera sinergica e condivisa. L'intesa che abbiamo firmato va proprio in questa direzione”.



"La dispersione scolastica è il nostro grande nemico e lo combattiamo con tutto l'impegno, investendo energie e risorse", ha detto il Presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru. "Nello specifico del protocollo per Tutti a Iscol@, la certezza dell'articolazione triennale è per noi molto importante, perché ci permette di avere lo sguardo lungo, offrendo ai ragazzi una prospettiva di continuità che amplifica e rafforza il valore del programma. Importante sottolineare, inoltre, che l'intesa, nella sua estensione triennale, consentirà a docenti e personale ATA di veder riconosciuto il punteggio maturato per il servizio prestato in Tutti a Iscol@. È un altro, importante tassello nelle politiche per la scuola che abbiamo portato avanti con determinazione fin dal primo giorno - ha concluso Francesco Pigliaru -, nella ferma convinzione che solo attraverso l'istruzione possiamo costruire un futuro per i nostri ragazzi e, con loro, per la Sardegna."

Tutti a Iscol@ è articolato su tre linee di intervento che, attraverso diversi strumenti, possono essere utilizzate per operare in maniera integrata. La linea A, recupero delle competenze di base, la Linea B con scuole aperte e i laboratori extracurricolari e infine la Linea C che garantisce il supporto psicologico e l'integrazione nel sistema scuola. Il protocollo si inserisce nell'attuazione della linea A che, al fine di garantire il miglioramento delle competenze, prevede docenti, individuati tra quelli inseriti nelle graduatorie a esaurimento, e personale Ata aggiuntivo, inserito nelle graduatorie provinciali permanenti o nelle graduatorie/elenchi provinciali ad esaurimento, che saranno a supporto degli studenti e delle istituzioni scolastiche coinvolte nei progetti. Sia al personale docente che Ata, con le risorse aggiuntive della Regione Sardegna, è riconosciuta la valutazione del servizio prestato con l'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento, permanenti, d'istituto e negli elenchi provinciali a esaurimento. Inoltre, la Regione e il Miur, potranno valutare di attivare un potenziamento organizzativo in caso di Autonomie scolastiche che si trovino in situazioni di reggenza e risultino beneficiarie di finanziamento di progetti Tutti a Iscol@.

Oltre al programma straordinario di edilizia scolastica Iscol@, con 250 milioni di investimenti, in questi anni la Regione ha stanziato per il diritto allo studio circa 30 milioni destinati a diverse azioni e circa 50 milioni per il progetto Tutti a Iscol@.