Sardinian Job Day, affluenza record nel primo giorno

Si è chiusa con un record di affluenza la prima giornata del Sardinian Job Day, l'evento sulle politiche attive per il lavoro della Regione, organizzato dall'Aspal: oltre diecimila persone hanno affollato i padiglioni della Fiera di Cagliari per seguire i seminari e i laboratori e tremila sono stati i colloqui di lavoro svolti dalle oltre 160 aziende presenti per un totale di circa 3.200 posizioni aperte.