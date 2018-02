Finanziamenti alle imprese: 678 milioni per 87 progetti di imprese pronte ad investire in Sardegna

Si entra nella parte operativa del bando T4 con le direttive di attuazione per l'attivazione dei finanziamenti approvate dalla Giunta, su proposta dell'assessore della Programmazione Raffaele Paci, dopo la chiusura della prima fase dedicata alla presentazione delle manifestazioni d'interesse. Il T4 finanzia contratti di investimento per progetti di sviluppo compresi tra i 5 e 20 milioni di euro. L'intera procedura, definita da una delibera di giunta a gennaio dell'anno scorso, era suddivisa in una prima fase, ormai chiusa, che richiedeva alle imprese la presentazione di una manifestazione di interesse, e in una successiva che prevede, per le proposte progettuali ritenute ammissibili dopo la fase negoziale in corso, la presentazione della domanda formale di accesso alle agevolazioni. Il sostegno della Regione potrà avvenire attraverso l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o di una loro combinazione, secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di stato e dalle direttive della Giunta.

I termini per la presentazione dei progetti attraverso le manifestazioni d'interesse, aperti il 31 maggio 2017, sono scaduti lo scorso 31 dicembre: in questi 7 mesi ne sono state presentate complessivamente 87, di cui 31 relative alla macro area "tecnologico-produttiva", 53 alla "turistico-ricettiva", 2 a quella "cultura e conservazione del patrimonio" e 1 alla macro area "sportivo-ricreativa". Le proposte muovono investimenti di oltre 678 milioni di euro.

Con le imprese il cui progetto è stato ritenuto preliminarmente ammissibile, è stata già avviata la fase negoziale con due obiettivi: definire la tipologia d'intervento e orientare l'impresa verso tutti i possibili canali di finanziamento più utili, ad esempio il contratto di sviluppo nazionale attivo presso il Mise, che mette a disposizione risorse importanti a cui la Regione contribuisce con un cofinanziamento, e i fondi per l'innovazione del Miur. La Regione, attraverso il Centro regionale di programmazione, ha già incontrato in fase negoziale 22 imprese e sta procedendo alla convocazione di tutte le altre.

Le imprese ritenute ammissibili al termine della procedura negoziale potranno presentare la domanda di accesso alle agevolazioni previste dal contratto di investimento e/o sugli altri strumenti attivi. Le domande arrivate saranno infine sottoposte a una istruttoria a sportello.