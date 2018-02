Alcoa: arriva la firma con l'investitore svizzero per Portovesme

Accordo raggiunto per la cessione dello stabilimento di Portovesme da Invitalia al gruppo svizzero.

E' del 22 dicembre scorso la firma dell'accordo di programma con Invitalia e Regione Sardegna per l'investimento proposto da Sider Alloys ai fini dell'acquisizione dello stabilimento Alcoa. L'investimento complessivo previsto è di circa 140 milioni di euro, con agevolazioni Mise e Regione Sardegna di circa 94 milioni di euro.

Per il polo industriale di Portovesme finalmente i presupposti per la ripresa dell'attività produttiva. Sembrano aprirsi, infatti, nuovi spiragli con la volontà della nuova compagine di operare investimenti per il potenziamento degli impianti. Si tratta di un'intesa destinata ad assicurare la salvaguardia quasi totale dei livelli occupazionali, con il riassorbimento a regime tra i 360 ed i 460 dipendenti.