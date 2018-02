Troppa politica e burocrazia: i giovani agricoltori sul piede di guerra pronti ad invadere Cagliari

Mercoledì mattina i giovani agricoltori provenienti da tutta l’isola, invaderanno Cagliari con la valigia in mano, simbolo di una politica burocratizzata che sta costringendo le nuove generazioni che vorrebbero costruire in campagna il proprio futuro ad abbandonare la propria terra.







I lunghissimi ritardi del primo insediamento hanno costretto i giovani, che quasi un anno fa hanno presentato domanda, a scendere in piazza per chiedere conto di un proprio diritto e chiedere conto delle tante promesse sul bando.

L’appuntamento è per domani mattina alle 9,30 in piazza del Carmine. Da lì, intorno alle 10 i giovani, con in mano una valigia, si sposteranno in corteo in viale Triste verso via Caprera, dove ci sarà una prima sosta nella sede di Argea. Si proseguirà fino a via Roma, davanti alla sede del Consiglio Regionale.



“Ci stanno costringendo ad abbandonare i nostri sogni e le nostre idee che vorremmo realizzare nella nostra regione” - commenta il presidente dei Giovani Coldiretti sardi -.



Con queste lungaggini il primo insediamento anziché un sostegno si sta trasformato in un freno. Alcuni giovani hanno perso i requisiti prima di avviare il bando, per via delle continue sospensioni e revoche; altri si trovano in difficoltà perché hanno avviato la propria azienda e investito dei denari con la garanzia di poter usufruire dei fondi messi a disposizione dalla misura.



Mentre la protesta entra nel vivo un segnale arriva dalla Regione con la convocazione prevista per oggi di una conferenza stampa, in cui l'assessore dell'Agricoltura Pier Luigi Caria illustrerà, nella sala Giunta del Consiglio Regionale a Cagliari, lo stato di attuazione delle domande pervenute sulle Misure 6.1 (Primo insediamento dei giovani in agricoltura), Pacchetto giovani (Misura 6.1 integrata dalla 4.1, sugli investimenti). Sarà, anche, presentata la situazione delle domande riguardanti le Misure 4.1 (sostegno a investimenti nelle aziende agricole) e 4.2 (sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e dello sviluppo dei prodotti agricoli). All'incontro sarà presente il direttore generale dell'Agenzia agricola regionale Argea.