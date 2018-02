Sanità. Elisoccorso attivo da luglio

Dal primo luglio 2018 a svolgere il servizio sarà la Airgreen srl, una delle principali società elicotteristiche italiane impiegata in attività di elisoccorso, che si è aggiudicata la gara bandita dalla Ats/Assl di Olbia: il contratto con la società è per un importo totale di quasi 58 milioni e mezzo (con un ribasso d'asta del 12,4%), 8 milioni e 315 mila euro annui. I dettagli dell'aggiudicazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa, cui hanno preso parte il presidente della Regione, l'assessore della Sanità, il direttore generale dell'assessorato della sanità, i direttori dell'Ats e dell'Areus e il direttore Servizio Provveditorato dell'Ats/Assl Olbia.



"Avere per la prima volta nella storia di questa Regione un servizio di Elisoccorso dedicato significa toccare con mano i primi risultati del sistema sanitario a rete che sapevamo essere l'unico possibile e sul quale abbiamo puntato tanto - ha detto il presidente della Regione Francesco Pigliaru -, affrontando tutte le difficoltà che una riforma così importante e così incisiva su tanti interessi particolari obbligatoriamente comporta. Questo sistema, che parte dalle Case della Salute nei territori - ha proseguito il presidente Pigliaru ricordando l'inaugurazione della struttura di Fluminimaggiore solo pochi giorni fa - e arriva sino all'apice, ha necessità di connessioni. La Areus e l'elisoccorso organizzati in questo modo iniziano a rendere concreta la visione che abbiamo portato avanti fin da subito - ha concluso Francesco Pigliaru - e per la quale lavoriamo con tanto impegno: una sanità ragionevole in cui si supera la demagogia delle 'eccellenze ovunque' per creare un modello che permetta a tutti i cittadini 'eccellenze raggiungibili' nei tempi rapidissimi stabiliti dagli standard internazionali".



"Abbiamo raggiunto un risultato ritenuto strategico - ha affermato l'assessore Arru - nella convinzione che un servizio come quello dell'elisoccorso sia fondamentale per la sanità sarda. Ci siamo fatti affiancare dall'Anac perché eravamo di fronte ad un bando europeo importante ed era doveroso garantire la massima trasparenza”.

"Finalmente – ha rimarcato il manager dell'Ats Moirano - possiamo dire con soddisfazione che i cittadini sardi avranno a disposizione un fondamentale servizio di altissima qualità e che, grazie ad un ribasso di oltre il 12%, si è ottenuto complessivamente un risparmio di circa 10 milioni rispetto alla base d'asta. Non solo, dai calcoli dei nostri tecnici, l'esito del bando ci conforta anche in considerazione della spesa del servizio per ora di volo che si attesta come tra i più bassi su tutto il territorio nazionale”.

Con la formazione del personale si andrà, inoltre, a breve a regime; ci sono già 185 domande per lavorare nella nuova azienda, la maggior parte presentate da medici. Il servizio di elisoccorso si svolgerà anche in collaborazione con il Soccorso Alpino.