Cartoons: una passione sempre viva tra divertimento e formazione

Decimomannu diventa polo di attrazione per gli appassionati di cartoni animati. Dal 21 al 25 aprile al Polo Fieristico di Decimomannu c'è 'Cartoon Fest', tra proiezioni, spettacoli, laboratori, musica, giostre, food e magia, anche grazie alla presenza di Clara Serina, inconfondibile voce di Lady Oscar e altre sigle degli anni ottanta.

Il mondo dei cartoons sta diventando sempre più attraente, non solo per gli addetti ai lavori ma per tutti gli appassionati e i curiosi, desiderosi di approcciarsi a questo mondo fantastico.



Il settore legato alla produzione di cartoni e videogiochi gode di nuova linfa grazie all'impegno di appassionati e tecnici che sempre più spesso fanno dell'arte dei cartoons una professione.



Negli ultimi tempi il mondo della creazione digitale di cartoni o di videogiochi illustrati e interattivi sta assumendo proporzioni inaspettate e una buona fetta di mercato è presente anche in Sardegna.

Tanti sono nel panorama sardo i professionisti e le aziende che lavorano nel settore e tante sono le iniziative e i corsi per imparare questa magnifica arte.

Partirà domani 3 marzo il corso “Anime Maker”, rivolto ad adulti e orientato ad apprendere le tecniche di animazione in digitale. Per questo motivo è destinato ad aspiranti animatori, anche con capacità grafiche poco sviluppate, purché dotati di sensibilità artistica.

Qui il link per prenotare la lezione di prova per sabato 3 marzo.