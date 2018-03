Il turismo sardo in fiera a Berlino

Da oggi fino a domenica 11 marzo, due stand dell'Assessorato del Turismo, Commercio e Artigianato, all'interno dei quali saranno presenti 40 espositori dell'offerta turistica sarda, promuoveranno la destinazione Sardegna in una kermesse che ospita 10mila operatori da 180 paesi del mondo e viene visitata da circa 180mila persone, in gran parte addetti ai lavori.



"ITB è una delle manifestazioni di punta del mercato turistico internazionale - dice l'assessora Barbara Argiolas da Berlino - e la presenza attiva della Sardegna e di una rappresentanza di chi fa turismo nell'isola sono un biglietto da visita importante per il mercato tedesco, nostro principale bacino turistico. Non ci limiteremo alla presenza in Fiera: domani, insieme a UnionCamere, l'Assessorato ha organizzato un evento speciale con 47 giornalisti specializzati tedeschi ai quali racconteremo l'isola e quanto può offrire sotto il profilo turistico in tutte le stagioni dell'anno".



Giunta all'edizione numero 52 e articolata in 26 padiglioni, ITB Berlino è l'evento di riferimento per il mercato tedesco grazie alle sue articolazioni tematiche Travel Technology, ITB Trends & Events con Young Travel, ECOtourism und Experience Adventure, Cruises, Turismo e Cultura. L'Assessorato del Turismo ha due spazi espositivi allestiti nella Halle 1.2: il primo (area 212) di 120 metri quadri e il secondo (area 227) di 85 metri quadri, all'interno dei quali sono accreditati i 40 espositori che hanno aderito all'invito dell'Assessorato.