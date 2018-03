Vision Fair: gli "acquisti verdi" della Regione Sardegna oggi alla Manifattura Tabacchi

Si intitola ,"Vision fair: acquisti verdi in mostra fra Europa e Sardegna" l'evento in programma oggi dalle 9 alle 18, nei locali della Manifattura Tabacchi a Cagliari, realizzato all'interno del progetto Life GPPbest, finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma LIFE per contribuire alla promozione di nuovi modelli di consumo sostenibile e alla diffusione di politiche, approcci e buone pratiche di Gpp.



Una giornata aperta al pubblico e dedicata al tema degli acquisti pubblici verdi nel confronto tra le buone pratiche sarde e quelle nazionali in cui verranno illustrate le principali iniziative della Regione Autonoma della Sardegna in materia di sostenibilità e Gpp (Green Public Procurement, cioè gli acquisti pubblici verdi) alla presenza dell'assessora regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano.



Acquistare verde significa ridurre il prelievo delle risorse naturali e la produzione dei rifiuti, utilizzare materie prime e fonti di energia rinnovabili, eliminare sostanze chimiche e pericolose. Vuol dire promuovere la green economy e incentivare nuovi modelli di produzione e consumo sostenibile; migliorare la qualità della vita dei cittadini, mantenendo e valorizzando il patrimonio ambientale.



La giornata prevede tavole rotonde e workshop partecipativi, testimonianze e spazi espositivi per creare un'ampia occasione di incontro tra pubblico e privato nel quale scambiare e raccogliere idee, spunti e contributi in materia di acquisti verdi e sostenibilità ambientale. L'obiettivo principale è far conoscere e valorizzare le buone pratiche sarde e quelle nazionali, approfondendo aspetti specialistici con circa 50 soggetti tra pubbliche amministrazioni e imprese, favorendo lo scambio e l'interazione tra i partecipanti.