CLab, decretato il podio. Vince MAGA: nascono i primi apparecchi ortodontici magnetici

Maga vince la quinta edizione del CLab. La giuria premia gli ideatori dei primi apparecchi ortodontici magnetici creati con software ad hoc. Secondi e terzi Eablock e GlamBnB. Per il trio un montepremi in denaro e servizi di cinquantamila euro. Eflavor vince il premio speciale del rettore.







Nell’elegante cornice del Teatro dell’Ente lirico si è chiusa la sfida emozionante tra i migliori team giunti all’atto conclusivo del Contamination Lab dell’Università di Cagliari.



Maga si aggiudica la quinta edizione del CLab per la produzione e vendita de primi apparecchi ortodontici magnetici progettati con un software speciale.Tra i giurati l'ambasciatore di Israele in Italia, Ofer Sachs: "Evento contaminante, siamo al fianco dell'Università di Cagliari". Il CLab UniCA è un appuntamento fisso dell’intero territorio regionale e mette a confronto intuizioni d’impresa innovative coniate da studenti, neolaureati e ricercatori dell’Università di Cagliari. Un percorso teorico e operativo che si incontra con investitori, imprenditori, aziende, esperti e operatori finanziari. Al percorso lanciato e curato dall’ateneo di Cagliari, teso a costruire e indirizzare alla cultura d’impresa, hanno preso parte centoventi allievi.



Due ore cariche di suspense, adrenalina ed entusiasmo. La finale della quinta edizione del CLab di UniCa, si è chiusa tra gli applausi di oltre mille tra studenti, spettatori, amici e parenti dei Clabbers. Tra i team finalisti (EABlock, eFlavor, Emfores, Glambnb, HiveGuard e Maga Orthodontics) sono saliti in tre sul podio: Maga, Eablock e Gambnb. Curata da Antonio Matano (Tg1 Rai), la serata ha evidenziato quello che Maria Chiara Di Guardo (pro rettore Innovazione e responsabile scientifica del CLab) ha chiamato "l'esplorazione degli adiacenti possibili: le porte da aprire per scoprire nuove opportunità e percorsi da attivare. Il nostro adiacente possibile è quello della contaminazione, del creare ponti e nuove combinazioni del sapere. Per poi esplorare nuove strade, quelle delle imprese, e quelle che vanno verso la valorizzazione dell'impegno, del sacrifico, del coraggio, del non aver paura di fare delle cose".

Nella Foto Claudio Bellu - MAGA Orthodontics