Dopo il bando "terre ai giovani", critiche dure alla Giunta Pigliaru per la messa in vendita di due aziende agricole del nord Sardegna

Dal Direttivo del Copagri nord Sardegna lamentano che un'operazione siffatta è a rischio speculazione: le aziende in questione, infatti, si trovano a soli 4 km dal mare e a 1 km dall’aeroporto.



Una delibera del 2017 stabilisce che la Regione è proprietaria delle aziende agricole di Surigheddu e Mamuntanas, site in agro di Alghero, della complessiva estensione di Ha 1.200. Le aziende vennero acquisite nel 1986 dall’ERSAT, in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna, per essere poi inserite come beni del patrimonio indisponibile della Regione. Nel 1995 le aziende vennero dichiarate invendibili, in attesa di una riorganizzazione e un programma di rilancio che non si è mai realizzato. Si sono poi, negli anni, alternate varie vicende politiche e giudiziarie sulla questione dell'uso e della proprietà delle stesse. Nel frattempo le aziende vennero lasciate all’incuria e all’abbandono più totali ed alla disponibilità di occupazioni abusive da parte di allevatori, ad uso pascolo dei terreni. Fino al 2017 quando, con una delibera della Giunta Pigliaru, si stima il valore economico delle aziende e, tale stima è, secondo Conagri, nettamente inferiore rispetto al valore reale. Il Consorzio del Nord Sardegna, ribadisce e ritiene che le aziende di Sorigheddu e Mamuntanas non debbano essere vendute, ma concesse in affitto a giovani agricoltori, operazione che consentirebbe di dare occupazione a non meno di 90 giovani, mentre i 17.500 Mq di Fabbricati, secondo Copagri dovrebbero essere ceduti sempre in affitto, a imprenditori del settore turistico.



Il Direttivo Copagri ha chiesto al Presidente della Regione Pigliaru di aprire un tavolo di discussione, con le associazioni di categoria e gli enti locali del triangolo Sassari-Alghero-Porto Torres, tendente a affidare in conduzione le terre delle aziende di Sorigheddu e Mamuntanas a giovani agricoltori sardi.