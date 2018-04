Bosa Beer Fest. Il 24 e 25 aprile un convegno internazionale con protagonisti i birrifici sardi

E’ giunta alla IV edizione, il “Bosa Beer Fest”, la manifestazione dedicata alla birra che i prossimi 24 e 25 aprile porterà nelle strade e nelle piazze della cittadina della Planargia 21 birrifici, di cui 15 sardi, 5 del resto d’Italia e 1 catalano e oltre 100 tipi di birre.



I visitatori per la prima volta a Bosa, potranno usufruire del biglietto unico, per visitare chiese e musei della città.

Come nelle passate edizioni, saranno a disposizione anche numerose strutture ricettive e la possibilità di praticare lo Yoga&Beer, escursioni in barca sul fiume Temo e due grandi spettacoli di musica e luci proprio in mezzo al fiume.



In Sardegna, i birrifici in attività sono circa trenta, con una sempre crescente forza lavoro occupata nel settore. Un prodotto artigianale di elevata qualità e notevole varietà, sottolineano dalla Confartigianato Sardegna, ente patrocinatore della manifestazione. Le imprese produttrici di birra in Sardegna sono cresciute di ben 17 unità in soli 5 anni. Delle 30 realtà, sei sono gestite da under 35 e due da donne; inoltre, 12 si trovano in provincia di Cagliari, 7 in provincia di Nuoro e di Sassari e 4 in quella di Oristano.



Nella mattinata del 24 aprile, al museo delle Conce, durante il convegno internazionale, sarà presentato uno studio condotto dai ricercatori della Newcastle Business School (Northumbria Univeristy) con l’intento di esplorare e analizzare lo sviluppo dei microbirrifici e delle birrerie artigianali in aree a forte vocazione e tradizione vitivinicola quali la Sardegna. Tramite un focus groups con imprenditori locali, i ricercatori analizzeranno i rischi e le opportunità d’impresa delle aziende brassicole sarde, il loro impatto sulle comunità locali nella creazione di opportunità economiche e nel promuovere il turismo e altri aspetti riguardanti competizione/cooperazione con aziende vitivinicole operanti nel territorio. Lo studio intende colmare il vuoto di conoscenza, spiegano gli organizzatori, identificando e studiando i birrifici artigianali sardi come un importante esempio in un mercato tradizionalmente dominato dal vino.