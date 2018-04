Vinitaly apre i battenti. Sono 97 le cantine sarde al Salone Internazionale dei vini e dei distillati

Delle 97 cantine, 72 saranno ospitate negli spazi espositivi riservati dalla Regione Sardegna, oltre 1700mq allestiti nel Padiglione 8, mentre altre 25 cantine saranno presenti in maniera autonoma.



Come ogni anno, l'assessorato dell'Agricoltura in collaborazione con le Agenzie Laore Sardegna e Agris Sardegna hanno garantito assistenza agli imprenditori regionali, che hanno deciso di raccontarsi al mondo, organizzando una fitta agenda di iniziative di promozione con dibattiti, presentazioni e degustazioni aperte a esperti, appassionati e amanti dei vini, piuttosto che ai tanti visitatori che affolleranno lo spazio fieristico di Verona. Tutte le degustazioni saranno accompagnate con cibi tipici della tradizione gastronomica regionale.



In Sardegna, viti e vinificazione condividono la propria storia con le tante civiltà che si sono susseguite nei secoli. Su tutta l'Isola il grande valore aggiunto delle uve, in termini di tipicità e qualità, è indubbiamente dato dal clima e dalla ineguagliabile unicità ambientale, l’eccellenza delle produzioni, i profumi degli arbusti e delle erbe aromatiche della Sardegna.



Oggi l'Isola si distingue, sul panorama nazionale ed estero, per vini di eccellente qualità e personalità, con un settore in costante crescita e aggiornamento. Tanti viticoltori sono riusciti a ritagliarsi un posto importante nella produzione e commercializzazione di alta qualità così da competere con le migliori cantine europee ed extra continentali. Attualmente, il comparto enologico sardo annovera infatti 15 Indicazioni Geografiche Tipiche e 18 Denominazioni d'Origine tra cui una DOCG: il Vermentino di Gallura.