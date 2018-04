SINNOVA 2018, aperte le adesioni all'evento dedicato alle imprese innovative sarde

L’evento, a carattere fieristico e congressuale, organizzato da Sardegna Ricerche in collaborazione con l’Assessorato Regionale della Programmazione, è una vetrina delle innovazioni sviluppate nell'Isola e un forum per il confronto e lo scambio delle esperienze delle imprese sarde. Il programma delle due giornate prevede iniziative sulle tematiche dell’innovazione, nonché convegni e workshop formativi dove relatori ed esperti nazionali approfondiranno argomenti di attuale e concreto interesse per gli imprenditori.



Potranno manifestare il proprio interesse a partecipare al 6° Salone dell’Innovazione, le imprese con sede legale o sede operativa in Sardegna che operano in una delle seguenti aree tematiche di interesse: ICT e aerospazio; turismo, cultura e ambiente; reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia; agroindustria; biomedicina, che abbiano sviluppato innovazioni di prodotto o di processo, o servizi innovativi, in proprio o in collaborazione con centri di ricerca.

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate a Sardegna Ricerche secondo le indicazioni previste dall'avviso, entro le ore 12.00 del 14 maggio 2018.