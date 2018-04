Sassari. Pormosso dai cittadini il sistema di pargheggio agevolato previsto in centro città

Bilancio positivo ad appena una settimana dall'inaugurazione del nuovo sistema di pagamento dei parcheggi nel Comune di Sassari. Sono 472 gli utenti che non hanno pagato nulla per la sosta breve entro i 30 minuti all'emiciclo cittadino e 343 in Piazza Fiume.







Sono i dati diffusi dal gestore del sistema, a meno di una settimana dall'avvio delle novità sui parcheggi.



Ai cittadini sassaresi le novità introdotte piacciono. Tra i servizi più apprezzati c'è sicuramente proprio la sosta gratuita di mezz'ora nei parcheggi interrati dell'emiciclo Garibaldi e di piazza Fiume, soprattutto il sabato mattina.



«Nel 2017 sono stati 84mila i pagamenti della prima mezz'ora nei parcheggi sotterranei. Un evidente risparmio per le tasche degli utenti sassaresi. Una novità che riguarderà anche gli altri parcheggi sotterranei comunali, come previsto dal bando, in una visione globale e organica dei servizi alla cittadinanza» ha commentato l'assessore alle Infrastrutture della Mobilità del comune, lo scopo è incentivare i parcheggi interrati, riducendo così lo smog e il numero di auto presenti nelle strade.



Dati positivi anche per la nuova app: 60 nuovi utenti iscritti in città a Easypark in meno di una settimana e 135 pagamenti effettuati con l'applicazione in pochi giorni. Finora sono 118 gli utenti che usano l'app Easypark e nei primi tre giorni sono stati 110 i pagamenti con pos su parcometro (carte di credito o bancomat).



Tra le altre novità introdotte dalla nuova convenzione tra Comune di Sassari e la società che gestisce il sistema, c'è quella per cui non è più necessario consegnare il tagliando di integrazione agli operatori ed è sufficiente regolarizzare attraverso le colonnine. EasyPark, l'applicazione per smartphone, consente all'automobilista – con un abbonamento da meno di 3 euro al mese - di attivare e terminare la propria sosta dal cellulare, con diversi vantaggi tra i quali la possibilità di prolungare la durata della sosta comodamente dall'app, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto. Questo consente di pagare soltanto il tempo realmente utilizzato per la sosta.