Keller. Paci incontra gli ex lavoratori ormai senza più armotizzatori sociali

Il vicepresidente della Regione Raffaele Paci ha incontrato una delegazione di lavoratori ex Keller in una sala del Comune di San Gavino Monreale, a margine di un incontro di programmazione territoriale. L'incontro è stato chiesto dagli stessi lavoratori che, in questo momento, non ricevono più gli ammortizzatori sociali.







"È un dovere essere qui, ascoltarvi e fare un ragionamento sul futuro con voi e i rappresentanti del territorio", ha detto Paci. "Questa della Keller è una partita che stanno seguendo direttamente gli assessori dell'Industria e del Lavoro che hanno le competenze specifiche, ma anche la Presidenza segue quotidianamente la vertenza.

Ci sono due strade di intervento: una è quella di dare una risposta nell'immediato alle famiglie senza reddito visto che non ci sono più gli ammortizzatori, l'altra è quella di monitorare le proposte degli acquirenti. E in questo la Regione è presente e segue da vicino l'evolversi della situazione. Sempre all'interno delle regole, però: voglio ricordare che non possiamo dare soldi senza rispettare le legittime procedure, perché poi dopo due mesi l'Europa ce li richiede. Adesso aspettiamo di vedere come va il bando che scade il prossimo 29 aprile: se entro quella data non ci saranno manifestazioni d'interesse, cercheremo di individuare e superare insieme al Consorzio industriale eventuali difficoltà di quel bando. Se invece le manifestazioni d'interesse ci saranno, allora immediatamente la Giunta si impegnerà a trovare incentivi all'interno di una procedura negoziale in cui sarà coinvolto anche il Ministero dello Sviluppo Economico, per accompagnare l'investitore in un processo di rilancio. Riferirò subito di questo incontro al Presidente e agli assessori competenti - ha concluso il vicepresidente Paci - in modo che possano continuare a seguire questa vicenda e provare a risolverla al più presto".