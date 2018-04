“Erosione e tutela delle coste in Sardegna”: limitare l’accesso alle spiagge può aiutare

Secondo il Presidente di Confcommercio Sardegna, Alberto Bertolotti, “in alcuni casi è giusto limitare l'accesso alle spiagge, per tutelarle dall’erosione”.



La stagione estiva è alle porte e il fenomeno dell'erosione costiera diventa sempre più preoccupante. I litorali Europei si avvicinano al “punto di non ritorno” ambientale, mentre in Sardegna non è scattato l'allarme degli studiosi ma le spiagge si sono ridotte di dimensioni, per questo il patrimonio va difeso affrontando il problema. All’incontro hanno preso parte Università di Cagliari, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Carabinieri, Regione Sardegna (assessorati all’Ambiente e agli Enti locali), i concessionari demaniali della Sardegna e i presidenti territoriali e regionali del Sindacato dei balneari italiani (Sib).

Con i suoi 1.840 km di sviluppo costiero (contro i 5.616 km del resto d'Italia) la Sardegna vanta ambienti marini e litorali di alto valore naturalistico riconosciuto attraverso l'istituzione di aree naturali protette. E le coste sarde sono note per la loro alta qualità ma non sono estranee a rischi. “In stretto accordo con l'assessorato regionale all'Ambiente la prima mossa sarebbe quella di fare delle opere di manutenzione ordinaria delle nostre spiagge”, ha detto Bertolotti “da una parte dobbiamo farlo per evitare l'erosione, dall'altra per consentire lo svolgimento regolare delle attività economiche”.



Le soluzioni che si stanno adottando in Sardegna sono diverse. Limitare l'accesso alle spiagge, secondo Bertolotti “in alcuni casi è giusto perchè anche la forte frequentazione senza gli adeguati servizi può essere causa di asportazione di grammi di spiaggia che nei grandi numeri diventano tonnellate. Si può intervenire sulla viabilità e parcheggi, e le amministrazioni comunali dovrebbero autorizzare gli stabilimenti balneari per dotarsi di apposite doccette che funzionano solo con l'acqua e consentono il deposito della sabbia sulla spiaggia”.