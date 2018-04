Trasporti regionali. Al via la sperimentazione per il nuovo sistema di tariffa unica integrata

Integrare le tariffe secondo un modello esclusivo di tutti i servizi e di tutti i vettori, attraverso soluzioni evolute di bigliettazione elettronica, nonché introduzione di meccanismi di premialità rapportati all'intensità di utilizzo. Questo è l’ambizioso progetto di integrazione tariffaria, da realizzarsi entro il prossimo anno.



Entro il prossimo 10 giugno tutti gli utenti potranno rispondere in pochi minuti e in forma anonima alle domande di un questionario pubblicato sul portale SardegnaMobilità.



"Dopo aver ascoltato le istituzioni del territorio, le associazioni dei consumatori e di categoria, gli studenti, le aziende e i rappresentanti dei lavoratori, adesso offriamo ai viaggiatori la possibilità di esprimere direttamente un giudizio sul servizio di trasporto pubblico locale – dice l'assessore Carlo Careddu –: si intende realizzare una riforma condivisa con l'ascolto e la partecipazione attiva di tutti. Il successo del progetto dipenderà non tanto e non solo dalle soluzioni studiate e messe a punto – conclude Careddu –, ma sarà determinato soprattutto dalla fiducia e dalla condivisione delle sue finalità con le parti interessate".



L'indagine è attiva su tutto il territorio regionale e rivolta a tutta la cittadinanza e in particolare agli utenti del servizio autobus urbano ed extraurbano, nonché del servizio ferroviario, che usufruiscono dei mezzi pubblici stabilmente come i pendolari o che vi ricorrono occasionalmente. Le domande sono rivolte inoltre agli utenti potenziali che per esigenze personali hanno assegnato la priorità a soluzioni di mobilità individuali ma che potrebbero riconsiderare le proprie preferenze a favore del trasporto pubblico locale laddove questo rispondesse in misura accresciuta alle proprie esigenze.



Obiettivo. Le finalità principali del questionario sono: ricavare informazioni sull'interscambio tra servizio urbano ed extraurbano, su strada e ferrovia nonché, monitorare il livello di utilizzo dei servizi, rilevare i punti di forza e di debolezza del sistema riguardo al trasporto privato, individuare le motivazioni di utilizzo del mezzo personale e le condizioni per un possibile uso del servizio pubblico. Oltre che sul web, le indagini saranno realizzate anche sul campo e per via telefonica.



Al momento l'assessorato ha già realizzato una serie di azioni a breve termine come il mantenimento di tariffe preferenziali per le categorie "studenti" e "over65", una ulteriore semplificazione delle procedure di rilascio ed emissione dei profili e dei titoli di viaggio preferenziali mediante l'abolizione dei criteri basati sulle soglie ISEE; l'incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale nei periodi non scolastici e non lavorativi.



Sistemi di integrazione tariffaria sperimentale sono stati inoltre avviati da ottobre 2014 nell'area vasta di Cagliari, da dicembre 2014 nella Provincia di Nuoro, da febbraio 2015 nella Provincia di Oristano, da giugno 2015 nell'area vasta di Sassari e da gennaio scorso nelle aree di Alghero, Macomer, Carbonia e Iglesias.