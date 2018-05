Bando Talent Up: presentate 110 domande, 98 i candidati ammessi

Si è conclusa in poco più di due settimane la prima fase di istruttoria delle domande per accedere alla misura Talent Up, il bando della Regione Sardegna - scaduto lo scorso 13 aprile - dedicato ai futuri imprenditori sardi.







L' Aspal ha pubblicato sul sito Sardegna Lavoro l'elenco dei candidati, 98 in totale di cui 4 con riserva, che saranno ammessi alla successiva fase di selezione motivazionale e attitudinale.



Talent up si rivolge a laureati e studenti iscritti a percorsi di studio universitari che abbiano sostenuto almeno i 75% degli esami previsti dal piano di studi, che abbiano un'idea imprenditoriale innovativa e siano nati o residenti in Sardegna da almeno 5 anni.



Talent up si articola in quattro fasi: dopo la selezione dei partecipanti, il bando entra nel vivo con il pre-treatment, fase formativa preliminare che si svolgerà in Sardegna. A seguire, il treatment, la fase formativa principale che si svolgerà all’estero e infine il back, fase di rientro.



L'istruttoria, dedicata alla verifica dei requisiti formali, è stata svolta dall'Aspal che ha ricevuto in totale 110 richieste, mentre la fase di selezione e valutazione nel merito dei candidati è affidata a una Rti composta dalla Fondazione Giacomo Brodolini di Roma, dalla Luiss (Libera università internazionale di studi sociali, Guido Carli) di Roma e da Iefca, istituto di formazione di Cagliari.



Le successive attività di valutazione dureranno circa un mese, i candidati saranno valutati in base al proprio profilo e percorso personale e professionale (esperienze pregresse, in particolare con riferimento a contesti imprenditoriali) e in base all’idea imprenditoriale che hanno presentato (grado di innovazione, fattibilità, il vantaggio comparato della realizzazione in Sardegna). Entro la fine di giugno i primi 50 selezionati potranno cominciare il percorso che prevede una prima fase di formazione (il pre-treatment) da svolgere in Sardegna, a Nuoro per 26 giornate, e il treatment, che si svolgerà in uno dei primi 20 ecosistemi imprenditoriali a livello mondiale individuati dalla classifica “Global Startup Ecosystem 2017”.