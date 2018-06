Tremila bambini a lezione di Campagna Amica

Tremila bambini e ragazzi di 17 Istituti Scolastici si sono avvicinati maggiormente al mondo delle campagne, scoprendone i segreti, apprendendo le tecniche, ma anche assaporando il gusto di verdura e frutta di stagione, e hanno arricchito così il loro bagaglio culturale e la consapevolezza dell’importanza del consumo di cibi sani e a chilometro zero. Hanno fatto tutto questo dal mese di gennaio fino a maggio, a stretto contatto con i produttori di Campagna Amica, grazie alla collaborazione delle insegnanti e di tutte le scuole coinvolte. Si è trattato del grande progetto di Coldiretti e Campagna Amica Nord Sardegna, suddiviso in sette filoni tematici, che ha riunito con laboratori, giochi, giornate all’aria aperta le classi di ben 17 scuole di Sassari, Sorso e Alghero, in una esperienza unica e dal punto di vista formativo, apprezzata soprattutto dalle stesse insegnanti.



Luoghi di svolgimento dei progetti oltre alle scuole sono stati i Mercati di Campagna Amica di Sassari, Alghero e Sorso, a conferma che questi spazi di incontro per la vendita diretta di prodotti delle campagne non sono solamente un luogo di mercato, ma rappresentano luoghi di crescita e confronto sociale importanti a tal punto da divenire i luoghi ideali ove imparare a conoscere il mondo delle campagne.

Mentre i sette filoni tematici, ciascuno dei quali è stato affrontato da un gruppo di studenti, hanno riguardato i più svariati argomenti inerenti le modalità di produzione degli alimenti. I giovani delle scuole dell’Infanzia e delle elementari in questo viaggio di scoperta attraverso l’esperienza diretta e lezioni si sono non solo divertiti, ma hanno imparato a manipolare gli alimenti.

Tutti i progetti si sono conclusi con la consegna degli attestati di partecipazione agli alunni nei mercati di Campagna Amica.