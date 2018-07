L’assessora Mura incontra il Ministro Luigi Di Maio: “chiediamo con forza stanziamenti per gli ammortizzatori sociali”

L'assessora del Lavoro, Virginia Mura, ha incontrato a Roma il neo ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. All'incontro erano presenti anche gli assessori del Lavoro delle altre regioni italiane. L'esponente della Giunta Pigliaru ha illustrato i contenuti e i risultati raggiunti dalla Sardegna grazie alla legge 9 sulla Riforma dei servizi e delle politiche del lavoro, elaborata dall'esecutivo e approvata dal Consiglio regionale nel 2016. "Abbiamo esposto al neo ministro i risultati ottenuti all'indomani dell'approvazione della Riforma: dalla creazione dell'ASPAL alla stabilizzazione dei precari, passando per il rafforzamento e il nuovo ruolo dei Centri per l'impiego", ha detto l'assessora Mura. "La Regione Sardegna sta offrendo servizi importanti, all'avanguardia in Italia, sul fronte delle politiche attive del lavoro. Abbiamo inoltre evidenziato – sottolinea l'assessora – che tale Riforma è stata realizzata con fondi regionali. Per questo motivo, non rivendichiamo ulteriori risorse da destinare a tali interventi ma chiediamo con forza che ulteriori stanziamenti vadano indirizzati a favore degli ammortizzatori sociali. Non solo per le aree di crisi complessa ma anche per le aree di crisi non complessa e per tutte quelle zone della Sardegna dove si registrano situazioni di sofferenza da parte dei lavoratori espulsi dai processi produttivi".