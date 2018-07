Continuità territoriale. L' Assessore Careddu al tavolo tecnico al MIT “Conferenza di Servizi per la settimana prossima”

"La conferenza dei servizi dove saranno precisati i contenuti finali del nuovo sistema di continuità territoriale aerea per l'isola sarà convocata la settimana prossima nella sede della Regione a Roma".

Lo fa sapere l'assessore dei Trasporti, Carlo Careddu, al termine del tavolo tecnico aperto oggi al MIT, alla presenza del vice Capo di Gabinetto del ministro, Maria Teresa Di Matteo e della responsabile del Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio, Diana Agosti. Collegata da Bruxelles, la rappresentanza permanente italiana all'UE.

"Un altro passo avanti determinante è stato fatto – continua Careddu – ora procediamo spediti verso una soluzione compatibile con il diritto alla mobilità dei sardi e con le norme nazionali e comunitarie in materia. Al tavolo ministeriale abbiamo ribadito che i collegamenti con i grandi hub aeroportuali, in grado di garantire i migliori servizi di intermodalità, sono per noi irrinunciabili. Come è irrinunciabile – conclude l'assessore – la massima competitività possibile nel favorire l'accesso alla Sardegna".