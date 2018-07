Mogoro. Edizione numero 57 per la Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna

Torna l’appuntamento con la Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, vetrina dell’eccellenza della produzione regionale nei settori tessitura, tessuti, legno, ceramica, metalli, vetro, coltelleria, oreficeria, cestineria, pelletteria e ricamo. Un allestimento di oltre 2.500 mq, ospiterà le creazioni di 88 maestri artigiani provenienti da tutta l’isola, che esporranno manufatti unici, espressioni di verve creativa, abilità, e di una volontà di sperimentare e innovare senza mai rinunciare alla tradizione. Tutte insieme, le opere degli artigiani daranno vita ad un vero e proprio viaggio, che avrà come filo conduttore gli Animali Favolosi, a sottolineare la grande importanza che gli animali stessi hanno sempre avuto nell’artigianato sardo, sia come fonte di materie prime sia come ispirazione per le immagini, le decorazioni e le forme dei manufatti. A partire da questo tema, gli espositori della Fiera realizzeranno un pezzo unico, dando origine ad un allestimento nell’allestimento, un percorso tematico opportunamente segnalato che i visitatori potranno seguire all’interno degli spazi espositivi assegnati ai singoli artigiani. A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza del pubblico, contribuiranno i numerosi laboratori e dimostrazioni tenuti dagli espositori, grazie ai quali i visitatori potranno immergersi in prima persona nel processo di creazione dei manufatti grazie alla sapiente guida dei maestri artigiani. Non mancheranno, come ogni anno, i prodotti enogastronomici tipici: ogni senso sarà così messo in gioco nell’esperire i valori e la qualità del sapere tradizionale locale. La Fiera sarà inoltre l’occasione per scoprire la bellezza dell’artigianato senegalese, grazie alla collaborazione con l’Unione Culturale Islamica in Sardegna. Visiterà la manifestazione anche il sindaco di Pikine, Issakha Adiouma Diop. Ulteriore “evento nell’evento” sarà l’esposizione, sostenuta dal Comune di Mogoro, delle creazioni del collettivo di interior designer Dmogoro Workshop: scopo dell’iniziativa è diffondere la cultura artigianale attraverso la proposta di oggetti d’arredo che sposino innovazione e tradizione, grazie al connubio di saperi e competenze di artigiani, architetti e designer.