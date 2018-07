Dopo il diploma, arriva subito il lavoro per 21 studenti dell’istituto Marconi di Cagliari

Dal mondo della scuola al lavoro subito dopo il diploma senza anni di attese e senza dovere emigrare fuori Sardegna. È questo il percorso virtuoso di 21 alunni di diversa provenienza geografica (venti studenti e una studentessa) dell’istituto d’istruzione superiore “Buccari-Marconi”, inquadrati nel progetto di formazione in apprendistato scuola lavoro, nato da un accordo tra il Miur, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed Enel.

La classe Quinta Z Enel è nata nel luglio 2016 a seguito di una selezione su base regionale tra gli studenti di tutti gli istituti tecnici industriali di indirizzo elettrotecnica ed elettronica. Studenti che sono stati ospitati per due anni nelle aule e nei laboratori della sede di Cagliari di via Valerio Pisano e che può contare su dotazioni tecnologiche all’avanguardia.

Soddisfatto il dirigente scolastico dell’istituto “Buccari-Marconi” Giancarlo Della Corte: <I 21 allievi del Marconi sono stati inquadrati a partire dalla classe quarta in un percorso di lavoro con contratto a tempo determinato di apprendistato di primo livello sulla scorta di una convenzione tra Miur ed Enel spa. In questo modo hanno avuto l’opportunità nel corso del biennio di essere al lavoro un giorno alla settimana e nel periodo estivo con gli stage in azienda hanno avuto l’opportunità di lavorare con un contratto di apprendistato e di seguire gli studi. Il Marconi ha avuto l’onore di essere la scuola capofila in questo innovativo percorso sperimentale>.

Ora, subito dopo aver conseguito con ottimi risultati il diploma di “perito per l’elettrotecnica” , i 21 studenti del Marconi, hanno ora sottoscritto con Enel spa un nuovo contratto un contratto di apprendistato di secondo livello:

C’è grande soddisfazione da parte delle famiglie dei ragazzi e dei docenti dell’istituto: questa è la via maestra da seguire per un sistema che permetta l’introduzione motivata e qualificata nel mondo del lavoro. Come istituto il “Buccari-Marconi” è ai primi posti per l’alta percentuale di occupazione che offre nel campo della “Blue economy” e in campo elettrotecnico. La nostra scuola si caratterizza per una didattica innovativa ed offre sia una formazione per il mondo del lavoro che per l’Università. Abbiamo un trend costante di alunni che vengono inseriti nel mondo del lavoro e che riscuotono buoni successi all’Università>.

Gli studenti diplomati del Marconi in “Elettronica ed Elettrotecnica” hanno competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; collaborano nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.