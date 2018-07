Prime lauree internazionali: doppio titolo rilasciato dall'Università di Sassari e dall'Università polacca di Wroclaw

Istituito due anni fa assieme all'Università polacca di Wroclaw, il percorso denominato "SWIMinchem" ha dato i sui primi frutti pochi giorni fa. Hanno conseguito il titolo di neo dottori in scienze chimiche, quattro giovani sardi e tre studenti polacchi dell’Università di Wroclaw.

Il Corso di laurea in "Scienze chimiche" è un corso internazionale con mobilità strutturata che attribuisce un "double degree", cioè un doppio titolo, e gli studenti conseguono sia la laurea presso l'Università di Sassari sia la laurea presso l'Università di Wroclaw. L'Ateneo ha altri due corsi double degree: il corso di laurea magistrale in "Economia", con l'Università francese di Bordeaux, e il corso di laurea magistrale in "Scienze delle produzioni zootecniche", con l'Università portoghese di Èvora, che a partire dall'anno accademico 2018-2019 saranno corsi in grado di offrire un doppio titolo.

L'offerta internazionale dell'Università di Sassari si completa con il nuovo corso di laurea magistrale internazionale in "Wildlife management, conservation and control" interamente in lingua inglese. Per questi 4 corsi, così come per tutti i corsi ad accesso libero dell'Università di Sassari, le iscrizioni sono aperte dal 1° agosto al 18 ottobre.