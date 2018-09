Economia e Lavoro

giovedì, 13 settembre 2018

RC auto: in Sardegna costi in aumento del 2,52% in un anno, ma sempre inferiori rispetto alla media nazionale

E’ di 502,99 euro il premio medio registrato ad agosto, il 13,68% in meno della media italiana.



Secondo l’osservatorio una nota società che confronta polizze auto di diverse compagnie, nel corso degli ultimi dodici mesi il premio medio dell’RC auto in Sardegna è aumentato di circa 2,5 punti percentuali arrivando, in media a 502,99 euro. Va comunque detto che, nonostante l’aumento, il premio pagato dagli automobilisti dell’Isola è ancora inferiore rispetto alla media nazionale. Il valore è stato calcolato analizzando poco meno di 213.000 preventivi raccolti negli ultimi 12 mesi. Leggendo nel dettaglio i risultati emerge però un andamento piuttosto differenziato, con oscillazioni molto ampie sia negli aumenti che nei differenziali con le medie italiane. Fra le quattro province sarde monitorate dall’Osservatorio, a guidare la classifica dei rincari è Nuoro dove, ad agosto 2018, il costo medio per assicurare un’auto è stato pari a 490,19 euro, cifra che corrisponde ad un aumento del 3,55% rispetto allo scorso anno e fa conquistare alla provincia il secondo posto della classifica delle polizze più onerose dell’Isola. Continuando a scorrere l’elenco dei rincari si scopre che anche ad Oristano i costi RC sono aumentati. Qui gli automobilisti hanno dovuto mettere a budget mediamente 385,70 euro; Anche Cagliari, che con una media di 522,23 euro si conferma la provincia isolana in cui assicurare un’auto è più costoso. va meglio per gli automobilisti sassaresi. Chi guida un’auto immatricolata nella provincia di Sassari paga oggi, in media, 490 euro Questa è l’unica riduzione registrata fra le province dell’Isola.