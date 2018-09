Internazionalizzazione, la Sardegna al Web Summit di Lisbona

La Regione Sardegna avrà uno spazio al Web Summit di Lisbona, in programma dal 5 all'8 novembre prossimi. Si tratta di una delle più importanti manifestazioni mondiali dedicate all'alta tecnologia. A Lisbona è prevista la partecipazione di 70mila espositori, provenienti da 170 Paesi, e saranno centinaia gli eventi e le iniziative allestite nello spazio dell'Altice Arena alla presenza di 2.600 giornalisti accreditati.

L'Assessorato dell'Industria, nell'ambito delle azioni inserite nel Programma triennale per l'internazionalizzazione, ha previsto un sostegno per la partecipazione a Lisbona delle startup innovative e delle imprese del settore ICT della Sardegna. La Regione, oltre a fornire alle aziende gli accrediti per l'ingresso alla fiera per l'intera durata della manifestazione, metterà a disposizione uno stand per incontri e meeting. Sono ammesse a partecipare le startup e le imprese che realizzano un prodotto o un processo innovativo, regolarmente iscritte alle Camere di Commercio, operanti in Sardegna nei settori dell'ICT, Turismo, Cultura e Ambiente, Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, Agroindustria, Biomedicina, Aerospazio e Innovazione finanziaria.

Le imprese interessate dovranno inviare domanda entro il 24 settembre 2018. Saranno ammesse al massimo 20 aziende.