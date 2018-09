Eurallumina. Incontro interlocutorio per il progetto del vapordotto

Incontro nella sede dell'Assessorato dell'Industria, a Cagliari, sul futuro dell'Eurallumina. Con gli esponenti regionali anche i rappresentanti dell'azienda, una delegazione di lavoratori e i sindacati.

Nel corso dell'incontro si è preso atto delle preoccupazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali sulle questioni degli ammortizzatori sociali e sull'iter di valutazione ambientale relativo al nuovo progetto presentato dall'azienda il 10 settembre scorso che comprende la realizzazione di un vapordotto in connessione con la centrale Enel di Portoscuso. Le esponenti della Giunta hanno confermato che le attività in capo a ciascun Assessorato hanno carattere di priorità giustificata dal rilevante impatto occupazionale che si genera sul territorio in relazione all'investimento dell'azienda (472 posti di lavoro tra diretti e indiretti e oltre 200 di cantiere: considerando l'indotto si stima in 1200 unità la ricaduta occupazionale).

Il 15 settembre scorso è stato pubblicato l'avviso ai fini della consultazione pubblica, prevista dalla norma, che si concluderà dopo 60 giorni. Esauriti i termini, sarà convocata la Conferenza dei servizi per l'esame del progetto.

Per quanto riguarda l'occupazione, infine, la Regione ha rassicurato sulla possibilità che i lavoratori possano fruire della CIGS nel corso del 2019 e anche oltre, incalzando in tal senso il Governo nazionale.